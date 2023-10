Fossombrone: Fucili: "Gran partita, peccato soltanto per le due ingenuità"

Michele Fucili, tecnico della Forsempronese, la pensa così: "Grandissima partita dei miei. Sapevamo di giocare contro un’ottima squadra. Peccato per quelle due uniche ingenuità che abbiamo commesso. Le abbiamo pagate care: parlo di quella sul loro pareggio e soprattutto di quella che abbiamo commesso a tempo abbondantemente scaduto, quando la partita era praticamente finita. Quella palla andava gestita decisamente meglio. Certo, se poi le partite non le chiudi quando ti capita l’occasione di andare sul tre a uno, questo è quello che può succedere. Rimane tuttavia l’ottima prestazione dei miei: abbiamo fatto davvero una grandissima partita. Adesso dobbiamo essere bravi a ripartire, anche se certo il risultato di oggi è di quelli che non fanno bene al morale. Quel che possiamo imparare da oggi è che in questa categoria non è ammesso concedere la minima occasione, ti puniscono subito…".

Questa invece l’opinione di mister Pulzetti, il tecnico dello United Riccione: "Complimenti al Fossombrone: è una squadra intensa, che corre, che ha buone idee. In ogni caso, complimenti ai miei per come hanno lottato fino alla fine: bravi".

a.b.