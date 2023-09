Fossombrone: Fucili: "Gran Risultato, Ci Tenevamo Tantissimo"

Michele Fucili, tecnico della Forsempronese: "Partita molto equilibrata e tattica nel primo tempo. Il Vastogirardi è una squadra che gioca molto bene e noi per parte nostra siamo stati molto bravi a lavorare di reparto e a non concedergli praticamente nulla. Loro nel secondo tempo hanno anche avuto una ottima occasione, che se sfruttata avrebbe indirizzato la partita in maniera diversa. Per fortuna nostra abbiamo trovato il gol e siamo stati bravi a difendere il risultato con ordine e anche con grande cuore, perché ci tenevamo a questa prima vittoria in categoria, che per noi è ovviamente un risultato storico. Ci stiamo rendendo conto che ogni volta si tratta di dare l’anima in campo, perché la categoria è davvero molto difficile".

Così invece mister Alessio Bifini, del Vastogirardi: "Nel primo tempo ci siamo quasi annullati. Abbiamo provato delle situazioni su palla inattiva, anche se sapevamo che loro sulle palle inattive sono molto organizzati. C’è mancato di sfruttare le occasioni, come quella che abbiamo avuto con la nostra mezzala, praticamente un rigore in movimento. Purtroppo non siamo andati convinti, poi capita che su una nostra azione in fase di possesso c’è stato un disimpegno sbagliato e siamo stati puniti".