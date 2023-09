Fossombrone, l’entusiasmo è alle stelle "Girone tosto, ma sapremo dire la nostra"

Dopo i gironi pubblicati lo scorso 31 agosto oggi dovrebbe essere la giornata in cui si conoscerà il calendario delle partite del campionato di Serie D 2023-24. Nel frattempo il Fossombrone ha concluso sabato pomeriggio contro la Falco Acqualagna il ciclo delle amichevoli, 6 a 1 il risultato a favore degli uomini di mister Fucili, con le reti di Casolla, Pagliari (doppietta) e Germinale (tripletta). Per la Falco in gol Carloni. Presente un folto pubblico visto l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra del ‘patron’ Marcello Nardini.

"Non vediamo l’ora di metterci alla prova – sottolinea il ds del Fossombrone Marco Meschini – in questo bellissimo campionato in un girone tostissimo fatto di squadre blasonate molto forti, noi nel nostro piccolo proveremo a dire la nostra senza snaturarci cercando ogni domenica di avere l’atteggiamento giusto". Il Fossombrone come è noto è stato inserito nel girone F che comprende 5 marchigiane (Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, Sambenedettese, Forsempronese, Alma Juventus Fano), 4 laziali (Tivoli, Sora, Real Monterotondo, Roma City), 4 abruzzesi (Chieti, L’Aquila, Avezzano, Notaresco), 3 molisane (Campobasso, Vastogirardi, Termoli), la campana (Matese) e l’ultima, la romagnola (United Riccione). Il girone F presenta qualche novità rispetto a quello della passata stagione, non ci sono più il Cynthialbalonga e il Trastevere, compagine ‘trasferite’ nel girone G. Di contro sono state inserite il Tivoli e il Sora. Il raggruppamento è uno dei più competitivi degli ultimi anni. Quattro le neo promosse: Aquila, Campobasso, Atletico Ascoli e il Sora Calcio 1907. Diverse le favorite per la vittoria di campionato, dal Campobasso all’Aquila, dal Fano alla Sambenedettese, ma anche la Roma City, il Chieti, il Sora, l’Avezzano e la Vigor Senigallia possono dire la loro. Il Senigallia anno scorso da matricola è terminata al secondo posto del girone. Obbligo l’impiego almeno di 4 under per l’intera partita: 1 nato nel 2003, 2 giocatori nati nel 2004 e 1 giocatore nato nel 2005. A proposito di under, i siti specializzati mettono il Fossombrone al quinto posto nell’età media delle rose, con un 22,0. Al primo posto il Sora (20,9). Un’indicazione statistica e variabile perché nella rosa del Fossombrone sono state calcolate le date di nascita di 25 calciatori e nel Sora di 30, comunque resta il fatto che gli uomini del patron Nardini sono tra i più giovani del raggruppamento.

ROSA GIOCATORI. Portieri: Marcantognini, Amici (2004) Damiani (2006) Difensori: Urso, Camilloni, Bianchi (2004), Mea (2003), Rovinelli E. (2002), Ragni (2006), Salvi (2005), Tagnani (2004), Spaccazocchi (2004). Centrocampisti: Pandolfi L., Bucchi (2002), Conti, Procacci, Pierpaoli (2006), Bio (2004), Pandolfi R. Attaccanti: Pagliari, Germinale, Battisti, Fagotti (2005), Aguzzi (2005), Casolla, Fraternali (2005) Palazzi (2003). STAFF TECNICO. Allenatore: Michele Fucili, vice allenatore Giovanni Santini, direttore sportivo Marco Meschini, collaboratore tecnico Enrico Dell’Onte, osservatore Massimiliano Morelli, massaggiatore Paolo Ducci. DIRIGENTI. Presidente Claudio Buoncompagni, dirigenti: Vitaliano Cini, Roberto Buoncompagni, Augusto Radi, Marco Bucchi, Giorgio Codignola, Raffaele Balducci, segretario Paola Berloni. Amedeo Pisciolini