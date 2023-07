Fossombrone, si parte dalle conferme: "È il giusto premio"

FOSSOMBRONE

Non c’è stato bisogno di molto tempo, subito dopo aver metabolizzato la promozione in serie D la società del Fossombrone ha confermato tutto lo staff tecnico ad iniziare dall’allenatore Michele Fucili. "Sono molto contento della conferma anche per la prossima stagione – dice mister Fucili – e sono molto orgoglioso di poter disputare la serie D con la squadra della mia città e che ci siamo guadagnati sul campo con merito. Sappiamo bene che aumenteranno le difficoltà sia sul campo che a livello organizzativo per la società, ma siamo tutti disposti a fare ancora più sacrifici perché la soddisfazione di misurarci in una categoria superiore è tantissima. D’accordo con la società e compatibilmente con le esigenze personali di ognuno stiamo cercando di confermare più giocatori possibili della passata stagione perché se lo meritano e poi vedremo di aggiungere alcuni elementi compresi i fuoriquota che aumenteranno di numero viste le regole della D. Un invito da subito ai nostri tifosi a starci ancora più vicini e a sostenerci anche quando incontreremo inevitabilmente delle difficoltà".

"Il Fossombrone – ricorda Francesco Tramontana, tifoso chenon si è perso una partita e da sempre molto vicino alla società metaurense – si appresta a disputare il suo terzo campionato in serie D, dopo averci già militato nel 2009-2010 e 2020-2011. Inevitabilmente molto differenti le due stagioni. Al debutto, nel 2009-2010, il Fossombrone disputa un campionato di altissimo livello. Inserita in un girone settentrionale che comprende trasferte in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana la squadra, allenata da Omiccioli (con tanto giovani interessanti, tra cui Vincent Laurini, che disputerà tante stagione in serie A con Empoli, Parma e Fiorentina) termina il campionato al secondo posto alle spalle del Pisa e a pari merito del Carpi, che negli anni successivi arriverà sino alla serie A, uscendo poi sconfitta dai playoff contro il Chioggia. Tante comunque le partite indimenticabili di quella stagione, tra le quali il doppio confronto proprio contro il Pisa, in un campionato che comunque rimane tra i più belli mai disputati dalla nostra squadra".

"Storia diversa la stagione successiva – continua Tramontana – che dopo l’abbandono di Bikkembergs vede in pista una nuova società. Tante comunque le emozioni: si finisce nel tostissimo girone F a 20 squadre (F come ferro, titola il ’Guerin Sportivo’), con trasferte dalla Romagna al Molise, e tante squadre gloriose (Forlì, Rimini, Sambenedettese, Teramo tra le altre). Ottima la partenza in campionato, con i pari esterni contro Bojano e Venafro e quelli interni contro Civitanovese e Samb, poi la prima vittoria esterna a Cesenatico, la prima (ed unica) vittoria casalinga contro il Trivento. Dopo 6 giornate la squadra è ancora imbattuta e la salvezza appare alla portata, eppure da lì in poi la squadra si affloscia, cogliendo qualche soddisfazione residua (vittoria contro la Samb al Riviera delle Palme e sconfitta al 97’ a Rimini, con il pullman della squadra che esce accompagnato dagli applausi dei sostenitori riminesi), oppure la bella gara di Teramo, sconfitta per 2 a 0, o la sconfitta per 4 a 3 a Città Sant’Angelo, dove segna l’ex Juventus Cammarata. Nonostante la retrocessione (penultimo posto con 22 punti) rimane il ricordo di una grande seppur complessa stagione, che ha comunque consentito la continuità del calcio e della società". Ora si riparte e sarà un’avventura nuova e oltremodo interessante.

Amedeo Pisciolini