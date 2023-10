Fossombrone, un punto d’oro. D’Anzi: "Team di carattere"

Un pareggio sostanzialmente equo quello riportato a casa dal Fossombrone in quel di Notaresco. Un match che si è giocato per la prima volta nella lunga storia calcistica dei due club. Un punto positivo per i metaurensi sia perché conquistato fuori casa contro un team che veniva da risultati importanti e sia perché permette di allungare la striscia positiva. Anche sul piano del gioco è stata giudicata positiva la prestazione dei ragazzi di mister Fucili, con la difesa sempre attenta ad arginare il quarto miglior attacco del girone che vedeva come terminale l’ex Pescara Belloni, autore la domenica precedente di una doppietta. Diversi come al solito i tifosi al seguito tra questi l’ex calciatore del Fossombrone Roberto Gaudenzi. "Uno zero a zero che permette agli uomini di mister Fucili di rimanere imbattuti e di allungare la serie positiva in termine di risultato- osserva il giorno dopo il match Gaudenzi- La gara si è svolta in maniera speculare senza grandi sussulti e con i due portieri in pratica mai impegnati. Una nota positiva viene dal debutto in campionato del giovane Calvosa, classe 2006".

"Una partita ben giocata- sottolinea il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi- con i nostri ragazzi che hanno dimostrato carattere e maturità: quando le partite non si possono vincere non si devono perdere. Certo anche per la mancanza di gol non è stata una gara intensa, bellissima, le due squadre si temevano e questo ha un po’ condizionato l’andamento del match. Noi siamo stati bravi a contenere i loro attaccanti e a prendere le misure ad una compagine che fa del possesso palla la sua arma migliore. Dopo otto partite questo campionato si dimostra abbastanza ostico e dove non ci sono squadre ‘materasso’, ma tutte sono molto competitive con alcuni giocatori proveniente dalle categorie superiori. Un plauso al nostro allenatore Fucili ai suoi collaboratori per come stanno affrontando questo campionato".

Ora il Fossombrone ritornerà subito in campo mercoledì alle ore 14,30 al ‘Bonci’ di Fossombrone contro la Matese e poi domenica trasferta molto difficile in quel di Chieti. In palio altri punti difficili da conquistare ma con l’umiltà e le doti di una compagine coesa e ben guidata si può aggiungere altra legna in cascina per continuare a viaggiare spediti sulla buona strada che deve condurre alla salvezza prima possibile ricordando anche il Fossombrone è una matricola di questo campionato.