Fossombrone: Vince e vola virtualmente primo a Monterotondo

REAL

0

FOSSOMBRONE

1

REAL (4-3-3): Benvenuti 5,5; Malvestuto 5, Gianni 5, Calisto 5, Macri 5; Meledandri 6 (17’ st Amore 6), Compagnone 5,5 (27’ st Taviani 6), Primasso 5.5; Riosa 5,5, Manca 5.5, Scaffidi 5,5 (27’ st Cantiani 6). A disp.: Simionato, Pasqui, Mirimich, Dragotto, Nardone, Faraglia. All. Polverini 5,5

FOSSOMBRONE CALCIO (4-3-3): Amici 6.5; Camilloni 6, Urso 6,5, Rovinelli 6,5, Mea 6; Bucchi 6, Conti 6,5 (30’ st R.Pandolfi 6), Bio 6 (43’ st Salvi sv), Fraternali 6 (55’ st Tagnani sv), Pagliari 6 (36’ st Battisti 6), Casolla 6,5 (38’st Germinale 6). A disp.: Marcantognini, Bianchi, Tagnani, Palazzi, L.Pandolfi. All. Fucili 6,5

Arbitro: Frazza di Schio, 6

Rete: 27’ st Casolla

Note – 41’ st espulso per doppia ammonizione Malvestuto. Ammoniti: Mea, Meledandri, Cantiani Rec. Pt 1’, st 6’ Angoli 8-6 per il Real Monterotondo

Il Fossombrone ha un principale obiettivo: la salvezza. Poi tutto il resto. I tre punti contro il Monterotondo, squadra che ha le stesse ambizioni di classifica, rappresentano un passo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. Se a questi si aggiungono quelli ottenuti dalla vittoria contro il Vastogirardi e quelli a tavolino contro il Fano (che lo porteranno in vetta) ecco che il bottino inizia a farsi interessante.

La gara parte con diverse folate dei marchigiani che con Casolla si affacciano nell’area avversaria.

Al 34’ grandi proteste del Fossombrone per un presunto fallo di mano in area, la situazione si ribalta e il Real Monterotondo prova a sbloccare la partita: Riosa calcia da posizione decentrata ma Amici compie un miracolo tra i pali. Sul finire della prima frazione, tiro di Casolla dall’area piccola che dà l’illusione del gol ma esce di un nulla.

In avvio di ripresa il Monterotondo ci prova, ma è solo un episodio: infatti il Fossombrone ha le gambe più fresche e conquista metri di campo fino a quando al 27’ cambia la partita. Scorribanda di Conti che crossa in area e manco a dirlo si fa trovare pronto Casolla per il colpo vincente. Brivido al 34’ quando Urso salva sulla riga su colpo di testa di Scaffidi. Al 41’ il Monterotondo rimane in dieci per un doppio giallo rimediato da Malvestuto. I locali ci provano, ma l’occasione più ghiottta ce l’ha il Fosso per lo 0-2 con Battisti.