Fra una settimana via agli abbonamenti a Pesaro: ora tocca al pubblico

Da domani la squadra inizierà a sudare e a costruire la sua nuova fisionomia. Adesso tocca anche ai tifosi fare la loro parte perché è imminente l’apertura della campagna abbonamenti, fissata per il 28 agosto. Come sempre ci sarà una prelazione riservata ai vecchi abbonati per confermare il proprio posto che durerà sino all’8 settembre, ma i nuovi che desiderano acquistare la tessera senza aspettare la seconda fase possono già farlo nei posti liberi. Poi dall’11 settembre la vendita sarà libera in tutti i posti della Vitrifrigo Arena. La novità più importante di questa campagna è la possibiità di rateizzare il costo dell’abbonamento in tre parti grazie alla partnership con la Bcc Pesaro: la prima rata si paga all’atto dell’acquisto, la seconda il 31 ottobre, la terza il 30 novembre. Chi non ha un conto aperto all’istituto di credito pesarese può aprirlo senza ulteriori spese. Altra novità è la possibilità di comprare l’abbonamento nel settore che era riservato alla tribuna stampa, denominato ora Tribuna Elite: un tavolo con 4 posti viene venduto al costo di 1.500 euro. Confermate poi le promozioni che finora hanno riscosso il gradimento del pubblico: Family (con sconto del 10% per ogni membro del nucleo familiare) e Porta un amico (se un vecchio abbonato ne porta uno nuovo sconto del 10% per entrambi). C’è poi la nuova promozione Sconto Casa VL: ad ogni abbonato della stagione 202324 alla piscina "Facchini" di via Togliatti verrà applicato uno scontro del 10%.

e.f.