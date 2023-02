Francis Gomez non recupererà: stagione finita

Francis Gomez: capitolo chiuso, per questa stagione ovviamente. Il ragazzo gambiano che sembrava davvero sul trampolino di lancio dopo la splendida stagione scorsa (30 presenze e una rete), dov’è stato un fattore determinante nella irresistibile cavalcata dei giallorossi dalla serie D alle serie C, è stato stoppato da una particolare patologia di difficile diagnosi e di ancor più complessa soluzione. Si è provato in tutti i modi il suo recupero ma la "delicatezza" del problema ha consigliato estrema prudenza e ormai, a meno di due mesi si spera dalla chiusura dell’attività agonistica, non ci sono più fondate speranze di rivederlo sul terreno di gioco. Il giovane classe 2000 morderebbe anche il freno per dare una mano ai compagni ma purtroppo non ci sono i presupposti. Particolare non trascurabile c’era una trattativa molto ben avviata con una società di Serie B, nella fattispecie la Ternana, che aveva messo gli occhi su questo interessantissimo prospetto. Anzi praticamente era già stato trovato l’accordo con piena soddisfazione delle parti e in particolare del club giallorosso che avrebbe avuto un sostanzioso ritorno economico. Il manifestarsi dei problemi di Gomez, nell’estate scorsa, ha fatalmente bloccato tutto e nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà nel caso di una ri-partenza del giocatore che, davvero, dovrà quasi ricominciare tutto daccapo. In questi casi la forza di volontà è l’unico ingrediente per "venirne fuori" e per non disperdere tutti gli sforzi fatti in questi durissimi anni.

a. v.