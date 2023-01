Frattesi si dimostra infallibile Fa 22 centri e vince la manifestazione

Il Tav Cluana di Civitanova ha organizzato la seconda prova del campionato regionale invernale di tiro al piattello-fossa olimpica nel suo impianto affacciato sul mare. Alla bella manifestazione hanno partecipato 158 i tiratori in gara, in rappresentanza di 10 sodalizi. Ad aggiudicarsi il trofeo messo in palio dal presidente federale Luciano Rossi è stato Luca Frattesi, che nel barrage finale a 6 (in realtà a 5, avendo rinunciato un competitor) ha prevalso con 22 centri su 25. In precedenza, e cioè nella fase di qualificazione, era stato Gianfranco Diamantini a primeggiare frantumando 47 piattelli su 50.

Nella gara a squadre s’è imposto il Tav Castellano di Montecosaro. Con uno score di 258 su 300 il team composto da Pierluigi Ricci, Massimo Rutili, Marco Gobbi, Ascenzo Vecchi, Rodolfo Giaconi e Sokha Valriya ha preceduto il Tav Fabriano (256300) e il Tav Campiglia di Monte San Pietrangeli (253300). Per le premiazioni hanno provveduto Ivano Campetella, delegato regionale della Fitav, Massimo Zaccari (presidente del Tav Cluana), il vicesindaco Claudio Morresi e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Nella foto: la premiazione di Luca Frattesi.

m. p.