Fucili: "Anche per noi c’era un rigore"

Il tecnico Fucili, a fine partita, non nasconde l’amarezza per il risultato: "E’ stata una partita un po’ strana, anche perché non credo che abbiamo fatto male. Sotto tanti punti di vista sono contento della prestazione, abbiamo giocato la palla e costruito diverse occasioni. Il rammarico è aver subìto gol su rigore dopo un minuto di gioco. Ci poteva stare un penalty anche per noi per un mani in area, ma l’arbitro è stato di parere diverso". Fucili poi aggiunge: "Siamo stati bravi a recuperare e crescere nel ritmo, potevamo anche passare in vantaggio e poi nel nostro momento migliore è arrivato il 2-1 del Chieti. Abbiamo preso un gol evitabile, commettendo un’ingenuità difensiva dove avremmo potuto fare sicuramente meglio. Il 3-1, poi, è stato un eurogol e ci ha tagliato le gambe nonostante nel finale siamo riusciti a riaprirla". In chiusura Fucili prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, concentrandosi sui prossimi impegni: "Recuperare una partita a Chieti non è facile per nessuno, anche se c’è rammarico perché non siamo stati fortunati negli episodi chiave. I tanti impegni ravvicinati non devono essere una scusa, perché li hanno tutti e dobbiamo sempre farci trovare pronti. Non bisogna mai fermarsi, incassiamo questa sconfitta e cercheremo di ripartire subito perché domenica contro L’Aquila sarà subito un match importante".