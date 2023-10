Fucili: "Andiamo a mille fin dalla prima giornata"

Così ha visto la partita Michele Fucili, trainer del Fosso: "Settanta minuti a difendere? Non mi pare. Noi abbiamo fatto la nostra partita ed è chiaro che dopo che abbiamo trovato il gol il confronto si è incanalato su dei binari ben precisi, a noi favorevoli. Termoli, lo avete visto, è una squadra forte. Lo si era detto in settimana e il campo lo ha dimostrato. Basta vedere i cambi che hanno potuto fare nella ripresa, con tutti giocatori di categoria e di spessore. Quanto a noi, siamo al massimo, col gas aperto a manetta fin dalla prima giornata, il che può essere anche pericoloso. Ma mi pare che grossissime occasioni da parte loro oggi non ce ne siano state. Certo, è stata una partita combattuta, ma il nostro merito è stato saper sfruttare le occasioni che ci sono capitate…".

Questa invece l’opinione del mister del Termoli, Martino Alessio: "E’ difficile anche trovare le parole giuste per descrivere la partita. Sono tre gare che subiamo un solo tiro in porta, il che ovviamente nulla toglie al Fossombrone, che mi pare abbia fatto la sua brava partita, onore a loro. Ma è un dato di fatto che sono tre partite che siamo capaci di far produrre un solo tiro in porta e siamo costretti a lasciare il campo a mani vuote".

a.bia.