Fucili e Scorsini: "Gran partenza a Fossombrone4, ce la godiamo"

Così ha visto la partita mister Michele Fucili, il tecnico della Forsempronese: "È stata una gara combattuta. Credo che alla fine il risultato sia un po’ bugiardo, perché i miei ragazzi hanno fatto davvero una gran partita, e non solo nei primi 30 minuti. Non posso rimproverare nulla alla squadra. Siamo stati molto bravi nel possesso palla. Certo, non abbiamo costruito tanto, ma c’è pure da dire che l’Alma ha saputo approfittare alla grande delle situazioni, nel senso che l’episodio del rigore è arrivato proprio quando loro avevano la linea di metà campo per la prima volta… Ma ripeto, i miei hanno fatto davvero un’ottima gara e se un appunto si può fare alla nostra prestazione è per un certa mancanza di incisività".

Il rigore ha condizionato tutto?

"Sì. Da quel punto in poi Fano ha giocato la partita che voleva giocare e si è messa nei giusti binari, per quel che la riguardava. Dopodiché ci si è messo anche il rigore nostro sbagliato…".

I suoi non si sono mai persi d’animo, neanche sullo 0-2.

"Mollare non esiste, le partite si giocano fino alla fine, anche perché ci può sempre scappare l’episodio che risolve la situazione. Certo, abbiamo già avuto modo di verificare che la serie D non è l’Eccellenza: fin qui concedendo poco o niente abbiamo preso tre gol…".

"Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile – dice invece Scorsini, tecnico del Fano – contro una squadra in salute e con giocatori importanti. Ai miei ho chiesto di giocare una partita di sacrificio e poi di interpretare in un certo modo alcune situazioni che abbiamo provato in settimana. La cosa ci è riuscita meglio nella ripresa, mentre nel primo tempo il Fossombrone ci ha aggredito subito e noi abbiamo fatto fatica a stazionare nella loro metà campo e abbiamo stentato a creare occasioni importanti".

Bella partenza di campionato.

"Assolutamente. È stato bello alla fine andare a festeggiare il risultato sotto la tribuna dei nostri tifosi. Abbiamo creato dell’entusiasmo e, permettetemi, questo è un momento che mi voglio proprio godere, perché sia io che i dirigenti che la città abbiamo sofferto tanto e tutti quanti ci meritiamo di assaporare questa buona partenza. Abbiamo un nome importante da difendere: devo fare un grandissimo applauso ai miei ragazzi. Con la vittoria in questo scontro diretto abbiamo portato a casa sei punti. A proposito, forse qualcuno ancora non s’è accorto che finora non abbiamo subito neanche un gol…".

a.bia.