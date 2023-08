Fucili: "Fossombrone, bene così" Quasi fatta per l’arrivo di Casolla

Riprenderà domani la preparazione del Fossombrone. Tre giorni di tempo per smaltire gli ultimi carichi di lavoro e l’intensa partitella in famiglia di sabato pomeriggio. Una ’sgambatura’ che ha dato la possibilità a mister Fucili di vedere all’opera tutti gli effettivi a disposizione. Una settimana, questa in arrivo, importante, considerando che si chiuderà con la partita dei preliminari di Coppa Italia in casa dell’Atletico Ascoli, una gara ‘secca’, chi vince si va a giocare il primo turno, chi perde dovrà pensare solo alla competizione più importante: il campionato di serie D che inizierà domenica 10 settembre.

"Abbiamo concluso la settimana con una partita in famiglia – fa sapere l’allenatore Michele Fucilli – e riprenderemo martedì in vista del debutto ufficiale domenica prossima in coppa ad Ascoli. Nonostante qualche acciacco, normale in questo periodo, i ragazzi stanno allenandosi con voglia ed entusiasmo e consapevoli che già da domenica prossima dovremo farci trovare pronti". "La preparazione sta proseguendo bene – chiosa l’attaccante Lorenzo Pagliari –. Ci sono alcuni giocatori nuovi, soprattutto giovani per il numero maggiore di under necessari in campo. Io purtroppo sto vivendo solo da qualche settimana la squadra per via dell’infortunio subito all’ultima partita. La squadra sembra buona, anche in queste amichevoli svolte non mi è dispiaciuto l’atteggiamento avuto, anche se vogliono dire poco essendo tutti abbastanza affaticati per via della preparazione. Domenica avremo il primo test ufficiale. Ci sarà da soffrire quest’anno, essendo nuovi per la categoria, lo sappiamo ma sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo".

A proposito di attaccanti si sta allenando con il Fossombrone Alessandro Casolla, classe 1992 ex San Marino in C e poi tanta D Rimini, San Nicolò, Alma Juventus Fano, Avezzano e Varesina: per l’accordo mancherebbero solo dei dettagli, nel frattempo Fucili e il suo staff tecnico con il direttore sportivo Marco Meschini in testa, stanno valutando anche alcuni Under per coprire dei ruoli importanti per il prossimo campionato. Il massimo campionato nazionale dei dilettanti quest’anno vedrà al via 5 marchigiane: Alma Juventus Fano, Atletico Ascoli, Fossombrone, Sambenedettese e Vigor Senigallia. Riguardo alla composizione dei gironi, tutte le marchigiane dovrebbero essere inserite nel girone E ma per l’ufficializzazione bisognerà aspettare il 30 o il 31 agosto dopo il Consiglio di Stato a cui si è rivolta la Reggina. Di certo a Fossombrone c’é entusiasmo per la prossima stagione sportiva. Amedeo Pisciolini