Fucili: "Il pareggio che volevamo"

Sorride sornione mister Michele Fucili al termine della sfida pareggiata contro l’Atletico Ascoli. La tela tessuta per fermare le avanzate degli ascolani ha funzionato bene e, a parte gli imprecisi tiri da fuori area dei bianconeri, qualche mischia e il clamoroso palo colpito da Severini, di rischi i suoi ne hanno corsi davvero pochi. Una difesa ad oltranza agevolata da alcuni falli non sanzionati dall’incerto arbitro Isoardi di Cuneo che non ha estratto alcun cartellino giallo ai calciatori ospiti ammonendo invece quattro atleti della formazione di casa per falli comunque identici a quelli commessi dagli ospiti. "E’ il pareggio che volevamo – ha dichiarato con onestà il tecnico della Forsempronese –. Abbiamo giocato una gara di grande sacrificio e sofferenza, badando a chiudere tutti gli spazi e a non lasciare conclusioni ai padroni di casa. Abbiamo lasciato solo le conclusioni da fuori area all’Atletico Ascoli, senza comunque rischiare nulla, a parte il palo colpito ad inizio della ripresa. Finalmente abbiamo fatto risultato su un campo difficile come questo dove solitamente non avevamo mai raccolto nulla. Sul campo sintetico facciamo più fatica, ma abbiamo avuto anche la nostra occasione per passare in vantaggio. Purtroppo è stato molto ingenuo il nostro attaccante Fagotti, che non dimentichiamo è un 2005, e che in un tre contro due in contropiede, tutto solo, non è riuscito ad evitare di finire in fuorigioco. Ma onestamente sarebbe stato troppo. Ho fatto i complimenti a Seccardini perché ho visto un Atletico che gioca un buon calcio e sono certo che si tirerà fuori dalla zona calda della classifica. Noi – ha concluso Fucili– dobbiamo conquistare il nostro obiettivo stagionale prima possibile, sperando di non dover fare sempre i conti con infortuni ed assenze".

v. r.