Fucili: "Molto felice della prestazione dopo il ko di Chieti"

Mister Fucili si presenta ai microfoni estremamente soddisfatto: "Sono molto contento della prestazione perché venivamo dalla sconfitta di Chieti e dovevamo rialzare subito la testa contro una squadra molto forte. Ci siamo equivalsi anche se abbiamo avuto due grosse occasioni per andare in vantaggio, una nel primo tempo ed una nel secondo. Da parte nostra siamo stati bravi a concedere pochissimo ad una squadra molto forte anche nei cambi, quindi mi ritengo molto soddisfatto perché ho avuto risposte importanti anche dal punto di vista fisico. E’ un punto importante in un campionato che a mio giudizio è molto livellato verso l’alto"