Fucili: "Tutti bravissimi, ripresa di spessore" a Monterotondo

Il campionato è ancora all’inizio ma la concretezza del Fossombrone dimostrata contro il Real Monterotondo lascia ben sperare, sebbene la matricola resti con i piedi inchiodati a terra.

Fucili dà la sua lettura del match: "Ho apprezzato la mentalità dei miei ragazzi, non era facile rimanere concentrati contro un Real Monterotondo sul suo campo e che va come noi a caccia di punti pesanti. Abbiamo portato il risultato a casa grazie ad un secondo tempo di spessore. Abbiamo segnato e abbiamo lottato per difendere i tre punti fino alla fine". Poi una panoramica sull’ingrediente continuità: "Essere costanti sarà la carta vincente – continua il tecnico – e i tre punti con il Real Monterotondo rappresentano un elemento di continuità con le recenti uscite. Le vittorie fanno morale ma non dobbiamo illuderci, i pericoli ci saranno sempre sul nostro cammino, ma dobbiamo saperli affrontare".

Poi le parole sull’autore del gol vittoria Casolla: "Il merito non è mai personale ma sempre di tutta la squadra. Bravo lui a metterla in rete, bravo Conti per il cross e brava la squadra che li ha messi in condizione di mettere la palla in rete".