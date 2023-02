Come una settimana fa il futsal maceratese ha salutato il turno di serie B nazionale con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E come una settimana fa il bilancio non è esattamente in equilibrio, bensì più negativo che positivo perché il pari è stato alquanto amaro. L’ha ottenuto la Label System Potenza Picena che ha fermato sul 6-6 la capolista Russi. Scritto così sembrerebbe un risultato ottimo, tanto più che i romagnoli venivano da ben 8 successi di fila, tuttavia al PalaPrincipi i locali conducevano 4-2 all’intervallo e 6-4 a 30 secondi dalla fine. Il risultato fa comodo al Recanati che nel frattempo ha vinto 1-4 in casa dell’Eta Beta ed ha rosicchiato qualcosina alla capolista. I leopardiani adesso sono secondi (sempre assieme alla Dozzese) staccati 6 lunghezze dal Russi che però deve ancora osservare la sua giornata di riposo. Infine c’è da registrare la 10ª sconfitta consecutiva del Cus Macerata. Stavolta però, dopo ko onorevoli e sfortunati, a Corinaldo è stato tracollo autentico: 9-0 il finale. Mancano 9 turni all’epilogo ma 9 sono anche i punti che dividono i giovani cussini dai cugini del Cus Ancona prossimo rivale in casa. Ricordando che retrocede solo un team, la gara appare come l’ultima chiamata.