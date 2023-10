Gabicce Mare-Gradara in rimonta, Pergola-Biagio è pari

GABICCEGRADARA

1

MONDOLFO MAROTTA

1

GABICCEGRADARA: Mussoni, Franca, Gabrielli, Morini, Codignola, Fattori (27’ st. Betti), Costantini, Domini, Bartolini (23’ pt. Scarpellini), Mani, Pierri (35’ st. Capi). All. Vergoni.

MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Rosetti, Pacenti (20’ st. Orciani), Morganti, Rosati, Tamburini, Tiriboco (20’ st. Paradisi), Marconi (27’ st. Regami), Gambelli (15’ st. Pompei), Bertarelli (41’ st. Tonucci). All. Sartini.

Arbitro: Spadoni di Pesaro (assistenti Riza di Ancona e Cordella di Pesaro).

Reti: 3’ pt Paolini, 19’ pt Mani.

Al Magi il GabicceGradara raccoglie il primo punto della stagione in rimonta dopo aver subito la rete dello svantaggio al 3’: azione di Paolini e diagonale vincente sul palo più lontano. La partita non ha poi grossi picchi di ritmo e il pari arriva al 19’: cross di Franca dalla sinistra, Mani trova il varco in anticipo su difensore e portiere. Al 36’ Morganti tira a lato da fuori. Poi un episodio che fa discutere: Costantini viene atterrato sullo spigolo dell’area, l’arbitro sorvola e 2’ dopo Mondolfo Marotta pericoloso con cross di Bertarelli, Tiriboco a lato di testa. Nella ripresa, al 29’ Scarpellini di testa alto sulla traversa su cross di Costantini. Al 31’ tiro di Orciani e Codignola nell’area piccola manda in angolo anticipando il proprio portiere.

Stefano Ferri