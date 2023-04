Gagliardini: "Ci siamo tolti una soddisfazione"

PINETO

Al termine della gara, a parlare con la stampa è il portiere Federico Gagliardini, ieri insuperabile e il migliore in campo. "Prima della partita ci siamo detti di non guardare la classifica. Era una sfida da goderci contro la squadra che ha dimostrato di essere la più forte del girone, almeno sinora. Ci siamo concentrati sul match indipendentemente da quella che è la classifica attuale, sappiamo in che posizione siamo ma ci volevamo togliere una soddisfazione che, seppur con un solo punto, però ce la siamo tolta". Un punto che non ha accelerato il percorso verso la salvezza, visto quanto accaduto con le vittorie di Notaresco e Vastese. "Crediamo che possiamo vincere ad Avezzano, alla ripresa del campionato. Crediamo – sottolinea Gagliardini – in questo obiettivo e poi possiamo guardare la classifica di partita in partita. Ora siamo indietro a tutti e non dipende soltanto da noi. Quindi noi pensiamo di poter vincere ad Avezzano e poi vediamo cosa succede". Tolentino che dopo Avezzano affronterà nell’ordine Trastevere, Porto d’Ascoli e Roma City.