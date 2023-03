Gagliardini suona la carica: "Tolentino, domenica cruciale Con il Notaresco i tre punti"

Il Tolentino ha messo nel mirino la sfida con il Notaresco, penultimo in classifica e in vantaggio di tre punti sui cremisi. E’ la sfida delle sfide per entrambe le formazioni. Gli abruzzesi hanno racimolato un solo punto nelle ultime tre gare, mentre i ragazzi di mister Zannini hanno incamerato quattro punti, ma brucia tantissimo la sconfitta casalinga di domenica contro il Chieti. "Sappiamo quanto sia importante la partita di domenica e quanto ci servano questi tre punti – dice il portiere Federico Gagliardini – per continuare a coltivare le nostre ambizioni di salvezza. Arriviamo da una buona prestazione, che però non è bastata per farci raccogliere un risultato positivo. Quindi, dobbiamo rifarci e ce la metteremo tutta per tornare a casa con il bottino pieno". Gagliardini, capitano del Tolentino nelle ultime uscite, suona la carica e sprona i compagni al massimo impegno in vista di questa decisiva trasferta. Mister Zannini può contare sul rientro degli squalificati Moscati e Gori, mentre spera di recuperare in tempo il forte centrocampista Marcelli, ancora alle prese con un infortunio. Un pari fra le due rivali lascerebbe la situazione pressoché immutata, mentre un successo dell’uno o dell’altro significherebbe molto ai fini della classifica: se il Tolentino dovesse vincere aggancerebbe il Notaresco a quota 23 e, sperando in un passo falso della Vastese al "Riviera delle Palme" contro la Samb, sarebbe a tre punti dai play out con sei incontri ancora da giocare. In caso di sconfitta, invece, il Tolentino direbbe addio a molte delle sue speranze di salvezza. m. g.