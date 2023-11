Galassi amaro:: "C’è un clima poco simpatico"

La tensione nel post-partita è stata palpabile. Prima con l’episodio di Misuraca che segna il gol del secondo pareggio e va a zittire i tifosi e la panchina. Poi la forte contestazione della tribuna verso la famiglia Simoni e la dirigenza. Dopo la sconfitta, è intervenuto ai microfoni del club il neonominato direttore generale Andrea Galassi, che ha comunicato una sorta di silenzio stampa. "Come società abbiamo deciso di non commentare questa partita. In questo momento il problema del match in sé è relativo. Si sta creando un clima non simpatico. Vogliamo lasciare fuori la squadra e l’allenatore. Il cammino sembra difficile e impossibile, ma noi ci vogliamo ancora credere". Il dg poi si scusa con i tifosi che pochi minuti prima lo stavano contestando. "Ci dispiace e ci scusiamo se non riusciamo a fare quello che potremmo fare sul campo. E anche oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo deciso di evitare di esporre il mister, perché sta lavorando duro, e i giocatori, dato che neanche per loro è un momento semplice. Voglio ribadire le scuse verso i tifosi per non riuscire a dare un minimo di soddisfazione a questa gente che ci viene a vedere, che ci segue e che tifa per noi. Indubbiamente non riusciamo a fare di meglio, altrimenti non sarebbe così". Non è la prima volta che dopo una sconfitta viene mandato Galassi a parlare. Vedi quella contro il Perugia che aveva portato all’esonero di Bruniera. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la Fermana che è all’ultima posto, a quattro punti dalla zona playout e con la Juventus Next Gen che ha giocato due partite in meno.