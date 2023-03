Galli avverte la Civitanovese "Attesi da una gara ricca di insidie"

È sulle ali dell’entusiasmo che la Civitanovese fa visita al Matelica nella settima giornata del girone di ritorno. Nel nuovo anno, i rossoblù hanno collezionato 17 punti infilando due pareggi e cinque vittorie, la squadra è reduce dall’1-0 sul Castel Di Lama maturato in una giornata piovosa, dove con un campo in pessime condizioni, non era facile assicurarsi la vittoria. "Affrontiamo – dice l’attaccante rossoblù Guido Galli riferendosi al match di oggi – una squadra che all’andata non ha sfigurato e che a dicembre si è anche rinforzata. Ci attende una partita tosta su un campo difficile. Quindi, massima umiltà e attenzione su tutto per uscirne indenni". L’allenatore Francesco Nocera potrà contare su tutta la rosa, a parte l’esterno d’attacco Martin Leopoldo Garcia per via della distorsione alla caviglia che lo sta tenendo a riposo ormai da alcuni mesi. Giusto un lieve dolore al flessore per il trequartista Pablo Becker che, tuttavia, potrà partire quantomeno dalla panchina. Il resto è affidato a scelte tecniche. Da vedere, ad esempio, se ci sarà spazio per Federico Ruggeri sr, veterano della squadra, rimasto in panchina nelle ultime gare ma sul punto resta da capire chi tra Federico Foresi o il 2006 Andrea Cosignani non farà parte dell’undici titolare. Matassa da districare anche per di difensori centrali: Trombetta e Ballanti? Oppure un ritorno di Greco? O ancora, tutti e tre con Trombetta ad occupare la fascia? Ma i rebus sono infiniti anche in attacco e a centrocampo. Alla fine, in campo andranno in undici e sarà Nocera a dire quali.

Francesco Rossetti