"Gara complicata, abbiamo dei cali che vanno evitati"

L’obiettivo per questa ultima uscita di Champions era duplice: ritrovare il sorriso e quindi alzare il morale, nonché vincere per evitare il rischio di una avversaria assai insidiosa nei quarti. Centrati entrambi e così si andrà a Verona ben più fiduciosi domenica. Apre le interviste il centrale Chinenyeze: "Ciò che conta di più è aver vinto. La gara è stata molto difficile, così come lo sono state le ultime partite. Questo è un momento complicato per noi ed è stato importante chiudere la pool C da imbattuti. Il blackout del secondo set? Quando non sei del tutto in fiducia capita questo, che hai ‘paura di vincere’. Alla fine ci siamo imposti giocando con la testa. A Verona sarà tosta". Lo schiacciatore ed Mvp Yant: "Questa sera i nostri rivali ci hanno creato delle difficoltà, ma l’importante era vincere, anche in vista dei prossimi impegni di SuperLega che sono dietro l’angolo. Stiamo lavorando sodo in ogni allenamento per migliorarci e dobbiamo dimostrarlo a Verona. La chiave della vittoria di oggi sta tutta nell’impegno e nella capacità di non mollare nelle difficoltà". Infine coach Blengini: "Aver vinto tutte le partite del girone è una bella soddisfazione. Era importante affermarci perché le sconfitte aggiungono scorie che possono incidere sulla parte tecnica. Non è così semplice mantenere un corretto equilibrio emotivo per esprimere il proprio gioco quando si perde. Siamo riusciti a vincere con sofferenza e perdendo una grossa chance nel secondo set. Questi cali vanno eliminati. Parziali così sono da chiudere. Ci abbiamo messo un po’ ad assorbirlo, ma l’epilogo del match è stato quello che volevamo tutti con forza".