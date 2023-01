"Gara difficile, ma la squadra non si è disunita"

Sul campo del fanalino Porto Sant’Elpidio, è maturato un punto all’ultimo respiro per la Sangiustese che continua la striscia di risultati utili consecutivi (arrivata a quattro), ma rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. "È stata – analizza il tecnico rossoblù Gabriele Morganti – una gara molto complicata, però da adesso sarà sempre così, soprattutto quando si affrontano formazioni in lotta per salvarsi come il Porto Sant’Elpidio, che giocano ogni sfida come fosse l’ultima spiaggia. È vero che abbiamo incontrato delle difficoltà, ma la mia squadra non si è mai disunita e ne è una dimostrazione la rete messa a segno all’ultimo secondo, un segnale importante dello spirito del gruppo. Poi, è chiaro, ci sono ancora vari aspetti da migliorare". Rispetto al turno precedente la classifica rimane pressoché invariata nelle distanze con i rossoblù che si assestano nella zona tra l’alta quota e i bassifondi. "Dobbiamo ragionare partita dopo partita, adesso – spiega Morganti – c’è da preparare al meglio il match contro l’Osimana che sarà un altro tipo di impegno, speriamo di recuperare qualche giocatore come Scognamiglio, assente domenica per infortunio".

Diego Pierluigi