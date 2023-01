Gara nel ricordo di Attilio Pierini

Il big-match della C tra Virtus Civitanova e Attila Junior Porto Recanati è stato un inno allo sport. Palas pieno con tanti supporter ospiti, gara corretta in campo (pur con qualche inevitabile spigolo), tifo caloroso ma civilissimo sugli spalti, sportività nell’accettazione di un verdetto che ha rispecchiato la trama della sfida. Tutto in linea con quell’intesa tra i due club germinata dal comune affetto per Attilio "Attila" Pierini, che a Civitanova percorse l’ultimo miglio (un biennio) della sua brillante carriera agonistica prima della tragica morte. La Virtus ha voluto aspettare il derby casalingo con l’Attila Junior per celebrare la memoria del suo ultimo campione. Nell’imminenza della "palla a due", e dopo che lo speaker Moreno Corallini aveva introdotto la cerimonia con accenti commossi, il presidente Nicola Moretti e Giuseppe Pierini, patron dell’Attila Junior e papà di Attilio, hanno issato insieme il quadretto murale dedicato all’Attila virtussino, con la sua inseparabile maglia n.8. Poi Moretti ha consegnato a Pierini una targa commemorativa. Emozioni forti, in un memorial day che ha suscitato i medesimi brividi nei 400 del PalaRisorgimento.