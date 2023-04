Gara3 coi lombardi è alle porte Messi già in vendita i biglietti

Saranno poco più di 80 i tifosi della Lube che partiranno in pullman, qualcuno con mezzi propri è già salito ieri ed oggi sosteranno i biancorossi nel secondo atto della serie con Milano. E gara3 non è certo lontana, anzi. A differenza dei quarti con Verona che hanno avuto solo un match infrasettimanale, per le semifinali si è cominciato di giovedì e tra tre giorni si ritornerà in campo. Appuntamento mercoledì alle 20.30 all’Eurosuole Forum, con la speranza che ci si possa trovare sul 2-0 e la gara possa addirittura far "acchiappare" la finalissima. La Lube ha già aperto la prevendita online, due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso del palazzetto civitanovese. Al botteghino i tagliandi invece sono a disposizione e saranno nuovamente acquistabili domani e martedì (orari 17-19), quindi mercoledì (10-12.30 e 17.30-inizio match). Prezzi da un minimo di 20 euro, 15 ridotto Under18 e Over65, fino ad un massimo di 50 euro.

an. sc.