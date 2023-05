Gara4 si gioca venerdì alle 20.30 Oggi la prevendita

Vedremo se gara4 sarà speciale, ci auguriamo di no, di sicuro è il match di finale tricolore – che si ricordi – più modificato nella data e nell’orario. Alla fine si disputerà a Civitanova venerdì (ore 20.30), ma ci si è messi d’accordo dopo tanti cambi. L’incontro doveva giocarsi mercoledì e poi domenica l’eventuale bella. Durante lo svolgimento di gara2, ecco però la notizia della diretta su Rai2 e la variazione: in campo all’Eurosuole domenica alle 21.05. La Lube lancia la prevendita ma poi è costretta a comunicarne lo slittamento (parte oggi), proprio perché si attendono modifiche e ieri infine ultima tappa della telenovela. La Lega Volley ha raggiunto l’accordo con Fivb, Cev e Fipav per giocare gara4 venerdì ed eventuale gara5 mercoledì a Trento alle 20.30. Ok che sabato a Torino ci sono le finali di Champions, ma se si dovesse andare alla "bella" per i tifosi della Lube sarebbe un problema arrivare fino a Trento in un giorno lavorativo.