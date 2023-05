Garcia e Paolucci, è qui la festa La Civitanovese torna in Eccellenza

CIVITANOVESE

3

CLUENTINA

2

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda; Marconi (29’pt Cosignani), Trombetta, Greco, Ruggeri sr; Giordani, Visciano, Strupsceki (38’st Mandolesi); Becker (21’st Galli); Garcia (44’st Ruggeri jr), Paolucci (32’st Cipriani). A disp. Cannella, Foresi, Ballanti, Wali. All. Nocera.

CLUENTINA (4-2-3-1): Amico; Giaconi (1’st Montecchiari), Brandi, Menghini, Scoccia; Marcantoni, Trobbiani; Mancini, T. Gianfelici (28’st Catinari), Mongiello (6’st Monserrat); Guermandi (23’Rogani). A disp. Scoppa, Foglia, Donati, Principi. All. Canesin.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 5’pt Garcia, 6’pt Paolucci, 8’pt T. Gianfelici, 25’st Garcia, 43’st Monserrat.

Note: spettatori quasi 1.000, ammoniti Marconi, Paolucci, Ruggeri sr, Visciano, Garcia, Strupsceki, Trombetta, Scoccia, Marcantoni, Menghini, angoli 7-1, recuperi 3’pt e 5’st.

di Francesco Rossetti

La Civitanovese vola in Eccellenza. Una gara convulsa, metafora dell’intera stagione rossoblù, consegna alla formazione di Nocera la matematica vittoria del campionato, grazie al divario sulla seconda Aurora Treia, salito a 11 punti. La compagine rivierasca supera una Cluentina mai doma, che mette in apprensione gli sportivi di casa quando la punizione di Monserrat al 42’ della ripresa accorcia le distanze, costringendo i locali a un finale di sofferenza. Ma al triplice fischio scoppia la festa sotto al settore del tifo più caldo, dove nel frattempo compare lo striscione "Tramonta anche il sole nel giorno peggiore", emblema di una Civitanovese che ha sofferto molto negli ultimi anni, ma che alla fine sa rialzarsi e guardare oltre.

La cronaca vede i padroni di casa condurre la gara portandosi sul doppio vantaggio per ben due volte, ma l’undici di Canesin non si è dato mai per vinto, riuscendo ad accorciare. Accade ogni cosa in meno di dieci minuti: due azioni pericolose, il gol di Garcia al 5’, che mette lo zampino sul cross basso di Paolucci; il 2-0 dello stesso ex Juventus in una rasoiata innescata da Strupsceki (6’). La gara sembra impostarsi nel migliore dei modi fin quando, all’8’, T. Gianfelici è autore di una girata in area su cui l’estremo di casa non può arrivare. Ma nei successivi sessanta secondi i rossoblù vanno vicini al 3-1 con Becker. Nella ripresa Garcia firma la doppietta personale (25’) grazie a un’inzuccata sugli sviluppi di un corner battuto da Visciano. L’Eccellenza sembra ad un passo, se non fosse per la punizione al bacio di Monserrat. Ma al 50’ eccola davvero, la nuova categoria dove "vogliamo fare bella figura", dice il patron Mauro Profili che è un bagno di sudore e spumante, mentre il tecnico Nocera, ancora intonso, tributa il trionfo ai ragazzi di "piazza Conchiglia (gli ultras, ndr)". Capitan Visciano sorseggia una birra: "La dedico a tifosi, alla società e a noi".