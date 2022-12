Garcia fa i danni, Bottolo invece è discontinuo

Zaytsev 6 (nella foto): top scorer assieme a Nikolov, 14 punti, l’opposto chiude con un notevole 55% d’attacco. Tuttavia quando la Lube inizia a calare e patire il muro a tre dei meneghini (salito di colpi con Piano), lo "zar" non riesce a trascinarla. Male anche al servizio, quando forza sbaglia commettendo ben 5 errori su 11 battute e opta spesso sui lob. Nel 4° set almeno dà l’esempio in difesa.

Chinenyeze 6: numeri brillanti per l’ex, 10 punti con 911. Però a muro non incide (uno solo).

Nikolov 5,5: un sublime primo set da 7 punti con 69, cui seguono tre parziali sottotono. Conclude con 14 punti ed il 48%, sbaglia un po’ in ricezione (3 volte, Milano festeggia nonostante 23 errori...) e si becca pure 4 muri, troppi. Alti e bassi inevitabili quando si hanno 19 anni. De Cecco 5,5: questa volta anche il formidabile regista non è in serata di grazia. Non si intende con Chinenyeze, serve poco Anzani e nel secondo set tocca un pallone ingenuamente che, invece, poteva produrre l’attacco del -1.

Anzani 6: due miseri punti e pensare che aveva segnato il primo dell’incontro. Però attacca solo 2 palloni. Bene al servizio. Bottolo 5,5: discontinuo come la squadra. Comincia con 15, nel secondo set invece trova lungolinea da applausi ma alterna svarioni. Finisce con 11 punti e il 42% pigliandosi 3 muri. Anche per lui, come Nikolov, 2 ace.

Balaso 6,5: il migliore. Spettacolari due difese, una a terra ed una in recupero di piede. In ricezione è nettamente il più efficace.

Yant 5,5: non sarà al 100% ma non incide per niente quando prende il posto di Nikolov e Bottolo.

Garcia 5: entra per Zaytsev e soprattutto nel terzo set fa danni, come se non ci fosse mentalmente. Una dopo l’altro pesta la linea in battuta, non è reattivo su una palla vagante e solo il video check lo salva da una infrazione al palleggio.

Sottile, D’Amico, Diamantini ng.

Andrea Scoppa