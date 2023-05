Garcia, nel mirino Trento "Vincerà la Lube, è sicuro"

"Daremo il sangue in campo per proteggere lo Scudetto a casa nostra" parola di Gabi Garcia Fernandez. A due giorni da gara4 appare improbabile, per non dire impossibile, che i tri-campioni d’Italia in carica possano contare su Ivan Zaytsev per non consegnare il tricolore all’Itas Trentino. Se lo "zar" non dovesse essere del match venerdì alle 20.30 all’Eurosuole Forum, coach Blengini lancerà in sestetto come opposto titolare il portoricano classe 1999. Garcia non si mostra preoccupato ed anzi si dice pronto e assai fiducioso sia a livello personale che nella possibile rimonta di Civitanova.

Crede che Zaytsev riuscirà a recuperare in tempo?

"Non è facile, ma Ivan è un guerriero e già l’anno scorso è rientrato prima rispetto ai tempi previsti dall’operazione al ginocchio".

Lei non è mai stato titolare in questi playoff e lo potrebbe diventare per una partita assai delicata. Una responsabilità troppo alta?

"No, perché sono un giocatore della Lube ed evidentemente devo essere in grado di giocare anche partite così importanti. Farò del mio meglio per aiutare la squadra".

L’anno scorso nella serie di semifinale contro l’Itas il suo contributo fu significativo. Entrando dalla panchina favorì la rimonta biancorossa. Stavolta siete sotto 2-1, si può recuperare anche senza Zaytsev a dare equilibrio in ricezione e unico martello esperto?

"Certo che possiamo farcela, sono sicuro al 100%. Naturalmente dobbiamo limare varie situazioni di gioco ma soprattutto dovremo giocare senza paura".

Domenica a Trento tantissimi problemi in ricezione ma anche nessun ace fatto. Considerando le caratteristiche di questa Lube e personali (la scorsa stagione Garcia è stato il miglior giocatore al servizio ndc) quantomeno dovrete essere molto più incisivi in battuta.

"È vero che a Trento abbiamo ricevuto molto male, però i miei compagni sono top atleti di serie A e vedrete che venerdì la musica sarà diversa. Sapremo essere più produttivi anche nel cambio palla".

Mai un avversario ha festeggiato lo scudetto in casa della Lube, quindi è d’obbligo dire non a casa mia?

"Posso garantire ai tifosi che daremo il sangue e che l’Itas dovrà passare sopra i nostri corpi per riuscire a prevalere".

Il suo nome viene associato a Padova in un eventuale trasferimento in prestito. C’è qualcosa di vero al fine di avere più spazio?

"Nella mia testa c’è solo la finale con Trento, poi è ovvio che ogni atleta vorrebbe giocare di più".

Andrea Scoppa