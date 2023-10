Geric promuove la Lube: "Può arrivare in fondo"

Oggi il Carlino mette in copertina Andrija Geric, classe 1977, che da centrale ha indossato la maglia Lube dal 2001 al 2008, festeggiando Scudetto e della Champions League.

Geric, dove si trova e che fa ora nella vita?

"Mi trovo a Novi Sad dove ho chiuso la carriera da giocatore, dove sono nato. Lavoro come psicologo sportivo e mental coach, ho un impiego part time in un’azienda e faccio corsi per giovani imprenditori".

Riesce a tornare in Italia?

"Ero a Roma la scorsa settimana, amo l’Italia. A Macerata manco da un po’, l’ultima volta è stata nel periodo pandemico prima che vietassero i voli".

È rimasto nel cuore dei tifosi: vinse la Coppa Campioni del 2002 (suo proprio l’ultimo punto) e il primo scudetto nel 2006. Quale fu più bello?

"Domanda difficile. La vittoria della Champions per me fu una gioia enorme, la sognavo da quando facevo il raccattapalle per Petkovic…. E che dire dello scudetto! Ovviamente la Lube poi ne ha vinti tanti, ma fino a quel momento non ci era mai riuscita pur avendo investito parecchio. Dopo varie delusioni la festa a Treia fu fantastica. Forse la gente non capisce che vincere in una città piccola come Macerata o Civitanova rappresenta uno sforzo enorme".

Perché andò a Latina dopo la prima stagione a Macerata?

"La società decise di prendere Nalbert per la ricezione e gli spazi legati agli stranieri erano chiusi. Venni girato in prestito a Latina e sul momento ci rimasi male, ma in realtà andò bene perché là potevo giocare".

Psicologo ora, lo era anche da giocatore in spogliatoio?

"Mi piaceva la psicologia anche mentre giocavo, per scherzare mi chiamavano saggio".

E com’era la storia della bilancia con coach De Giorgi?

"Ho sempre avuto qualche chilo in più, ma avevo sviluppato un sistema per cui avevo sempre la scusa pronta: bevo troppa acqua, ho le ossa pesanti, oppure mi spostavo sulla bilancia per sballare il peso, ho inventato mille storie. Ero goloso".

È vero che ha fatto il nome di Podrascanin alla Lube?

"Era un ragazzino durante il collegiale con la nazionale, si vedeva che era tanto forte. Quando ci allenavamo tornava a casa con me in auto e capii che aveva anche la testa giusta".

Un centrale di oggi che le piace e uno che le creava grattacapi?

"Di oggi dico Lisinac. Del passato ricordo che contro Gustavo diventava una partita a scacchi, pensava tanto".

La Lube dove potrà arrivare nella stagione alle porte?

"Io sono sicuro che potrà arrivare fino in fondo e non solo in Italia ma anche in Champions".