Giachetta: "Adesso la testa è già sul derby"

"È stato importante approcciare bene la gara sin dal primo minuto e non c’è niente di meglio se non la vittoria per iniziare una delle settimane più importanti della stagione". Saverio Giachetta, portiere del Potenza Picena, si getta subito alle spalle il successo sulla Futura per pensare al derby con il Trodica, una partita che ha un valore enorme. "È la gara dell’anno per i tifosi e per la società, ci attende una settimana impegnativa in cui dovremo essere concentrati per cercare di regalare una gioia alla piazza". Il Potenza Picena si troverà di fronte un Trodica sorretto da una splendida condizione. "Ci attende un avversario strutturato e costruito per fare bene, poi si è anche rinforzato. Non sarà una gara semplice perché Trodica ha una rosa di valore". Il Potenza Picena si sta facendo valere. "Siamo quinti, ma a un punto abbiamo il Matelica e ci sono pure altre importanti realtà, l’importante è rimanere staccati dalla parte bassa".