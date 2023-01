Giacometti pensa all’Azzurra Colli "Ce la vedremo con una squadra solida"

Il primo febbraio si recupererà la gara con l’Urbino, rinviata domenica causa neve. Quindi il Chiesanuova tra due giorni riceverà l’Azzurra Colli, mercoledì alle 15 sarà di scena nella città ducale e domenica 5 giocherà a Villa San Filippo contro il Valdichienti. Un trittico micidiale in appena una settimana che, se non altro, porrà fine al ciclo di sfide contro le big. Forse meglio affrontare presto l’Urbino piuttosto che restare a lungo con l’asterisco, mister Gianluca Giacometti (foto) mantiene una posizione neutra: "A me andava bene qualsiasi data. Certo, domenica scorsa loro non avrebbero avuto Dalla Bona squalificato, ma pazienza…". Ieri la matricola ha risolto il problema del campo d’allenamento per le sedute del giovedì, si faranno a Montecassiano. "È stata una fortuna che ci sia stato concesso per i prossimi mesi, un problema in meno durante la settimana". A proposito di fortuna, siete in credito con gli episodi dopo Montefano e Atletico Ascoli. Il guaio è che domenica c’è l’Azzurra Colli neo seconda dopo i successi di prestigio con Urbino e Jesina. "Una squadra molto solida che ha saputo reggere quando aveva assenze. Certamente contro le altre due abbiamo perso per episodi, anche arbitrali, non perché messi sotto. Visto che all’andata vincemmo là, speriamo di fare il bis".

Andrea Scoppa