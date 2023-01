Giacomini: "Soddisfatti dal nostro cammino"

"Il bilancio è sicuramente positivo dopo la prima parte di stagione". Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini, tira le somme in un fine settimana in cui la squadra osserva il turno di riposo. "Magari – aggiunge – avremmo potuto avere qualche punto in più se fossimo stati più cinici in alcune occasioni, ma avremmo dovuto anche subire meno reti. Siamo soddisfatti dalla classifica e dal comportamento della squadra, i ragazzi s’impegnano, danno tutto e seguono alla lettera le indicazioni del tecnico". Oggi inizia il girone di ritorno. "L’obiettivo resta quello iniziale, conquistare la salvezza possibilmente senza passare attraverso i playout. Quest’anno è ancora più difficile con quattro retrocessioni e con un campionato così equilibrato come dimostra la classifica dove le squadre sono racchiuse in pochi punti".