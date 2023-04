Giacomoni e Libri volano in Spagna

A Palma de Mallorca, in Spagna, è in pieno svolgimento il "Trofeo Princesa Sofia", prima tappa della Coppa del Mondo per le specialità olimpiche. Nella classe Ilca 7 (ex Laser Standard) regatano due agonisti del Club Vela Portocivitanova: Pietro Giacomoni, 20enne di Falerone, e il 24enne anconetano Edoardo Libri. La concorrenza è notevole con ben 184 velisti in competizione. Dopo la prima giornata Giacomoni, che fa parte del team giovanile della Nazionale azzurra, figura al 37° posto. E’ 2° fra gli italiani essendo preceduto solo da Lorenzo Chiavarini (12°). Nelle due regate di poule s’è piazzato al 17° e al 14° posto. Non male davvero. Libri è molto più indietro, al momento: 136°. Ha chiuso le prime due regate di qualificazione al 41° e al 50° posto di poule. Ci sarà tempo e modo per risalire la classifica. Nell’ultimo aggiornamento del ranking internazionale, datato 14 febbraio, Giacomoni occupa il 112° posto e Libri il 220°. Nella Formula Kite il 18enne Riccardo Pianosi, ex Cvp, è installato sull’8° gradino della classifica generale. Deve rincorrere l’altro ex Lorenzo Boschetti, al momento 4°.