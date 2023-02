Giaconi: "La svolta? È scattato qualcosa"

La cura Marinelli continua a funzionare e, dopo la vittoria all’esordio, la Cluentina ha strappato un utile pareggio a Matelica. Le rivali hanno perso e adesso i biancorossi sono al 13° posto, anche se la Monterubbianese deve recuperare due incontri. In campo sabato anche il difensore 2004 Pierpaolo Giaconi, reduce da una settimana incredibile perché lavora nel bar di famiglia a Montecassiano dove ci sono state le vincite milionarie. Giaconi, uno 0-0 positivo considerando la qualità del Matelica e aver giocato in 10 la ripresa. Cosa è cambiato con il nuovo allenatore? "Lavora con noi da pochi giorni, forse siamo cambiati noi, è scattato qualcosa che ci ha spinto a dire adesso o mai più". Da Giacco il soprannome dovrebbe diventare jackpot? Cosa ti hanno detto i compagni? "Mi emoziona più il calcio che il bar, però è stata una settimana incredibile, fa riflettere. È bello che la vita di diverse famiglie sia migliorata. I compagni hanno scherzato e scherzo anche io dicendo che purtroppo non ci sono loro tra i vincitori".

an. sc.