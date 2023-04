Giallorossi attesi da Entella e Ancona

RECANATI

Su come la Recanatese interpreterà le prossime due partite (sabato 15 a Chiavari e la chiusura con l’Ancona) non dovrebbero esserci dubbi. Non si lascerà nulla di intentato, è stato detto anche nel post-gara contro l’Olbia e sarà senz’altro così anche perché si tratta di due sfide di indubbio prestigio. La truppa si ritroverà al Tubaldi martedì per riprendere la preparazione e Pagliari ha lanciato questo messaggio: "il campionato ci ha insegnato che non c’è nulla di scontato. Siamo usciti da Reggio Emilia con una contestazione asprissima nei confronti di una squadra che ora è tornata in testa". Ciò, non esclude il fatto, che qualche avvicendamento, nell’undici titolare, potrebbe esserci anche per effettuare delle valutazioni. Il tecnico sarà ospite oggi alle 21 su Tvrs della trasmissione "Le Marche nel pallone": con lui Simone Bernardini, d.g marchigiano dell’Aquila, neo promossa in D.