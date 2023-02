Gigli: "A Marina sotto rete serviva più cattiveria"

"Il pareggio è giusto e rimane un po’ di rammarico perché avremmo dovuto essere più cattivi sfruttando meglio certe opportunità". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, tira le somme a mente fredda del pareggio colto a Marina. "Sapevamo – aggiunge – che sarebbe stata una gara difficile e così è stato, loro sono una squadra viva e lottano su ogni pallone, noi abbiamo avuto qualche opportunità che avremmo potuto sfruttare meglio". Alla fine il Montefano è al terzo posto in classifica, ma la concorrenza è agguerrita. "Ci attende – anticipa Gigli – una lotta dura perché la concorrenza non manca di certo. Il posto nei playoff ce lo giocheremo assieme ad altre realtà". Ed ecco cosa dovrà fare la squadra. "Dovremo lavorare e non sottovalutare nulla, curare i particolari come sta facendo da sempre l’allenatore Mariani che ha portato quella mentalità di non arrendersi mai, di crescere in ogni momento. Il Montefano è una buona squadra ma il tecnico ci ha dato tanto". L’ideale è aumentare il rendimento esterno dopo quello ottimo casalingo. "Bisogna trasferire quella personalità mostrata in casa anche in trasferta se vogliamo toglierci certe soddisfazioni. I ragazzi e il tecnico stanno facendo un grosso lavoro e siamo tutti soddisfatti".