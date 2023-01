Gigli carica la squadra per Jesi "Mi aspetto una prova di carattere"

"A Jesi ci attende una gara insidiosa per il valore degli avversari che faranno di tutto per rifarsi dall’immeritata sconfitta con l’Azzurra Colli". Lorenzo Gigli (foto), diesse del Montefano, mette nel mirino la sfida di domenica sul campo dei leoncelli. "Noi – aggiunge – da inizio stagione abbiamo dimostrato di essere all’altezza della situazione e mi attendo una prova di carattere". All’andata è finita in pareggio e magari quella partita può avere riservato delle indicazioni da tenere presente per il match di domenica. "Credo – dice Gigli – che sarà una gara diversa da quella: da allora è passato un girone, sono arrivati altri giocatori, il campo è differente e poi resteranno solo 11 gare e i punti cominceranno a pesare per chiunque". Strada facendo il Montefano è arrivato al secondo posto e magari questa nuova situazione può avere cambiato obiettivi, ciò potrebbe anche creare qualche tensione in più tra i giocatori. "Ritengo che questa posizione rappresenti uno stimolo per i giocatori. I fatti dicono che la squadra ha i mezzi per stare lì, veniamo da belle partite e da risultati importanti. Tutti ci guardano con rispetto, i ragazzi devono continuare a lavorare sodo, come stanno facendo, sapendo di potere contare sull’appoggio di società e tifosi". Domenica a Jesi i giocatori saranno sostenuti e incitati dai tifosi viola.