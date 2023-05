Gilardino ammette: "Contro il Picchio non è stato facile"

Entusiasmo alle stelle per Gilardino. Il suo Genoa ha centrato il grande ritorno in A faticando, e non poco, al cospetto di un Picchio che al Ferraris ha saputo vendere cara la pelle. "Questa promozione è un obiettivo incredibile – ha dichiarato il tecnico -, raggiunto grazie a questi ragazzi e a questo pubblico che ci ha sempre sostenuto. Abbiamo consolidato il gruppo partita dopo partita. È stato veramente un qualcosa di unico e straordinario. Contro l’Ascoli non era semplice perché i pensieri erano tanti. Tutti rivolti alla squadra, ai ragazzi e alla responsabilità che avevamo nei confronti di noi stessi e della gente. Quando ho preso la squadra non era così scontato arrivare ad essere promossi a due giornate dalla fine. Un grazie particolare alle mie figlie, a mia moglie e a mia nonna che quest’anno mi ha lasciato. Sono sicuro che anche lei ha contribuito a centrare questo traguardo".