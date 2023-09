Gimkana Western: Caporaletti ai vertici nazionali

La passione, la determinazione, la precisione e l’affiatamento con il cavallo hanno portato il montecosarese Fabrizio Caporaletti ai vertici nazionali di Gimkana Western. L’ultimo anello alla sua lunga collana di soddisfazioni lo ha aggiunto con il quarto posto al campionato italiano di Cattolica. Caporaletti era alla sua prima partecipazione ed ha stupìto tutti arrivando a pochi punti dal podio (dove sono saliti i rappresentanti di Umbria, Abruzzo e Trentino) e rappresentando al meglio la regione Marche. Il risultato rappresenta una ulteriore crescita sportiva del cavaliere montecosarese, che nel suo palmares vanta anche la vittoria nel campionato interregionale Marche-Abruzzo. Caporaletti fin da bambino ha avuto la passione per i cavalli e poi da adulto ha scoperto di avere un particolare feeling con le gare di Gimkana Western, che attirano tantissimi appassionati da tutta Italia. Il montecosarese si allena costantemente, affinando la precisione e la tecnica, e soprattutto allena nel migliore dei modi il suo cavallo Sch Master Doc, un razza Pint di 6 anni. Tra i due c’è un affiatamento perfetto e a Cattolica se ne è avuta l’ultima riprova durante le giornate di gare che, con un pizzico di fortuna in più, Caporaletti avrebbe potuto concludere con la conquista di una medaglia, svanita per un niente.