Ginnastica Ritmica. Raffaeli, oro al cerchio e 2 bronzi Baldassarri, bel 2° posto alla palla

Nell’ultima giornata alla Bt-Arena di Cluj-Napoca della World Challenge Cup di Ginnastica Ritmica con le finali di specialità a squadre e individuali. Sofia Raffaeli con la maglia della Nazionale, dopo l’oro nell’All around individuale e a squadre ieri ha conquistato l’oro al cerchio e due bronzi alla palla e alle clavette. Ottima anche la prova di Milena Baldassarri che, dopo aver ottenuto il sesto posto nel concorso generale conquista un prezioso secondo posto alla palla mettendosi al collo la medaglia d’argento dopo l’oro ottenuto nell’All around a squadre. Al nastro male entrambe le azzurre. Nella finale al cerchio, oro per una splendida e magnifica Sofia Raffaeli che con un’esibizione impeccabile ottiene uno spettacolare 35.800, migliorando il punteggio di qualifica sale sul gradino più alto del podio. Dietro di lei la bulgara Eva Brezalieva con 33.450 e la tedesca Margarita Kolosov con 32.950. Spettacolare la finale individuale alla palla con le due fabrianesi che hanno dato il meglio di loro stesse salendo entrambe sul podio. Argento per Milena Baldassarri con 32.050, seguita dal bronzo di Sofia Raffaeli con 31.500. Meglio di loro hanno concluso la gara la bulgara Boryana Kaleyn che ha totalizzato un incredibile 35.000. Al nastro, unica finale in cui l’Italia non è salita sul podio. Oro per la tedesca Darja Varfolomeev con 31.350, argento a Eva Brezalieva (Bul) con 30.500 e il bronzo a Barbara Domingos (Bra) con 30.200. Sofia e Milena si sono dovute accontentare rispettivamente della sesta (29.150) e settima (27.950) posizione, a causa di un’esibizione non troppo brillante con alcune perdite, nodi e cadute dell’attrezzo.

Le due atlete allenate da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano scenderanno di nuovo in pedana per affrontare l’ultima tappa del circuito internazionale della ritmica mondiale nel prossimo fine settimana al Mediolanum Forum, dove andrà in scena l’atto finale della World Cup 2023.

Angelo Campioni