Giorgio Pagliari carica la Maceratese "I risultati non tarderanno ad arrivare"

"Ci attende una gara difficile contro il Valdichienti Ponte, come del resto lo sono tutte in un torneo così equilibrato". Il centrocampista Giorgio Pagliari, uno dei volti nuovi della Maceratese, è proiettato al match di domenica quando alle 15 i biancorossi riceveranno la visita del Valdichienti Ponte. Di fronte due formazioni deluse dalla prima giornata di ritorno e a caccia di riscatto: la Maceratese è tornata a mani vuote dal campo dell’Atletico Gallo mentre gli avversari sono stati battuti in casa dall’Urbino. "Non tutto – dice il giocatore – è però da buttare via della partita di domenica scorsa. Sono arrivati tanti elementi e dobbiamo continuare ad allenarci così bene perché sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare".

In questo momento si pensa solo al Valdichienti Ponte. "Si tratta – spiega Pagliari – di un avversario forte che può contare su elementi di esperienza, ma anche noi siamo forti".

Al mercato la Maceratese è stata molto attiva e adesso c’è da formare una squadra tra i tanti arrivati e chi è rimasto. "Chi è arrivato in questa finestra di mercato si è subito integrato, siamo stati accolti benissimo. Vista la classifica dobbiamo fare punti". Un altro Pagliari veste di biancorosso dopo gli anni segnati dal padre Giovanni e dallo zio Dino. "L’insistenza della società e del diesse – spiega il giocatore – mi hanno trasmesso la fiducia del club, poi Macerata è una piazza importante e stimolante. Inoltre ci sono diversi elementi che conosco". Ed ecco cosa può dare Giorgio Pagliari alla Maceratese. "Penso di potere essere utile. Ho esperienza e l’età giusta per una piazza importante, sono molto motivato".