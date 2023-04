Giornata nazionale rosa da urlo: la giovane Venturelli domina

Anche la pioggia si ferma per salutare l’arrivo della lombarda Federica Venturelli (nella foto), che si aggiudica la 10ª Giornata nazionale rosa, ulteriormente valorizzata dalla qualificata delegazione straniera. I primi applausi vengono da Mario Cartechini, presidente dell’organizzatore Club Corridonia, e dal sindaco Giuliana Giampaoli, che già fin dal grigio e bagnato ritrovo mattutino ha portato il saluto della città, di cui il ciclismo (specialmente femminile e giovanile) costituisce componente identitaria dal notevole valore promozionale. La possente diciottenne cremonese della Valcar-Travel & Service si aggiudica il ristretto sprint a otto, superando Carmela Cipriani (Isolmant) e Sara Piffer (Team Wilier). L’ormai ‘classica’ corsa open (juniores, under 23, élite) conferma la propria assoluta valenza tecnica, attestata dal podio, dalla top ten, dalle 77 classificate (delle 137 partite, comprese le rappresentanti di Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Ungheria, El Salvador) e dall’albo d’oro. La polivalente azzurra Venturelli raccoglie il vincente testimone da Eleonora Ciabocco. Cronaca più accesa del solito, dopo l’avvio turistico, a dispetto dell’acqua copiosa: presto bagarre nel carosello pianeggiante a valle, 14 in avanscoperta al km 57 (degli 85,500 totali in saliscendi), ‘ottobello’ a involarsi sulla prima ascesa che riporta la carovana in vetta e che si gioca l’oro allo sprint sulla stessa salita di km 2,5. Primato under 23 – élite a Carmela Cipriani. Maglie biancorosse di campionesse provinciali maceratesi indossate dalle ragazze del Club Corridonia guidate da Orlando Vecchioni: Sara Pellegrini (under), Marta Festa (junior).

Umberto Martinelli