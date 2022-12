Giovani in prima squadra e continuità

Al giro di boa del campionato Juniores regionale girone C, all’Aurora Treia è tempo di bilanci. La squadra, guidata da mister Marco Moretti per il sesto anno, è seconda con la Maceratese e a un punto dal Montefano, grazie a 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il girone di andata si è chiuso con la sesta vittoria consecutiva, il migliore attacco (36 gol fatti con una media di 3,3 gol a partita), la migliore difesa (10 gol subiti e 6 partite a reti inviolate) e il capocannoniere Leonardo Demaj con 11 reti. "Siamo partiti bene – commenta il tecnico Marco Moretti – e bisogna dare merito ai ragazzi. La maggior parte di loro sono 2005 che si affacciano al campionato regionale per la prima volta. Mi piace sottolineare la collaborazione con il mister Paolo Passarini che ha portato a far giocare in prima squadra, in Promozione, ragazzi cresciuti nella Juniores come Piancatelli, Capradossi, Edoardo e Marco Frascarelli, De Maria, Marcucci. Senza dimenticare Fratini che è ancora under ma da 4 anni in pianta stabile in prima squadra, e Ruani, un 2006, da inizio anno fisso in prima squadra. Adesso bisognerà continuare nella seconda parte di stagione, con la stessa passione e voglia di lavorare". "Questi ragazzi ci regaleranno soddisfazioni – aggiunge il presidente Stefano Cegna –. Non posso non ringraziare i dirigenti, il vice presidente Agostino Tartari e Aldo Gentiletti, poi i genitori. Un plauso particolare per l’allenatore e il suo team, per l’ottimo lavoro che fa con la Juniores".