Giulia Presti lascia la Roller Civitanova La squadra si fa valere ai Regionali

Nel giro di pochi giorni Civitanova ha perso un altro dei suoi campionissimi. Dopo il kiter Riccardo Pianosi, passato dal Club Vela Portocivitanova alla Marina Militare, è da registrare il passaggio dell’altra giovanissima Giulia Presti dalla Roller alla Rolling Bosica Martinsicuro. La famiglia, a cominciare dalla mamma Simona Vesprini che fu a suo tempo un’altra stella della Roller, ringrazia il club per quanto ha fatto in questi anni per la crescita di Giulia. Pur senza il suo asso, la Roller Civitanova ha ottenuto buoni risultati nei campionati regionali di pattinaggio su strada disputati a San Benedetto. Bravissima in particolare Sophia Martufi che è tornata a casa con due medaglie d’oro, nella gara sprint sulla distanza di un giro e nella sprint a squadre corsa insieme alle coequipier Chiara Presti (la sorellina di Giulia) e Vittoria Lucia D’Amato, e con un bronzo nei 5000 metri a punti. Presti jr. ha sfiorato il podio nei 300 metri sprint della categoria ragazze, dove ha colto il 4° posto. Come la Martufi, anche lei s’è qualificata per i campionati italiani. Stesso discorso per Elena Angelucci, 12ª nei 200 sprint categoria ragazze 12. Ottimi risultati anche nelle griglie inferiori: un oro e un argento per Susanna Baldassarri e 2 bronzi per Enrica Medori tra le esordienti; un bronzo per Elia Scolà tra gli esordienti; un oro per Cecilia Altobelli, un argento per Elettra Scolà e un bronzo per Sofia Nortesani tra le giovanissime. A San Benedetto hanno gareggiato pure Valeria Ceschini, Vanessa Canale, Diego Pepa Salierno, Andrew Marshall Iellamo, Maeva Pecorari, Greta Iezzi, Aurora Brunellini, Nicole Didone, Asia Bottoni, Ruth e Daniela Giusti, Anna Marandino, Maria Zamponi, Mia Cardarelli, Emma Pazzi, Noemi Palma e Bianca Vedovaldi. Nella classifica a squadre (14 i club in lizza) la Roller ha chiuso al 3° posto alle spalle della Juvenilia Pollenza, per la soddisfazione delle due allenatrici Flavia Martinelli e Sofia Emili.