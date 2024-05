Il sogno rosa di Pellizzari: "Il mio primo Giro d’Italia. Tanti occhi puntati addosso, ma non sento lo stress"

Macerata, 3 maggio 2024 – “Non so cosa aspettarmi dal Giro d’Italia, tuttavia qualche compagno mi ha anticipato che è durissimo, quasi un suicidio". Il ventenne camerte Giulio Pellizzari, tesserato per la F Group-Bardiani CSF-Faizané, sarà sabato al via ed è tra i debuttanti della corsa che prevede 3.400,8 chilometri da completare in tre settimane. "Certo, così tanti chilometri mettono un po’ di apprensione, però – aggiunge – vediamo tappa per tappa".

Pellizzari, quando ha saputo che avrebbe partecipato al Giro?

"A fine ottobre ho detto che sarei stato felicissimo di partecipare, quando la squadra mi ha chiesto cosa pensassi di questa possibilità. Due mesi fa è arrivata la conferma che avrei fatto il Giro".

Lei è giovane e ha raccolto buoni risultati. Sa di avere gli occhi puntati addosso?

"Li sento, ma vivo bene questa situazione e non mi mette stress".

Una volta ha detto che il suo sogno è il Tour de France?

"Esatto, ma il sogno è vincerlo".

E cosa deve fare perché possa realizzarsi?

"Sono giovane e devo migliorare un po’ su tutto, a cronometro e a limare in gruppo (infilarsi negli spazi)".

Ora è a Camerino, cosa le hanno detto gli amici?

"Mi hanno fatto una sorpresa, sono venuti a casa con lo striscione "Forza Giulio". Ho sentito il loro calore e so che mi seguiranno".

Allora saranno alla Foligno-Perugia del 10 maggio?

"Penso proprio di sì, oltretutto da piccolino correvo a Foligno".

Quando ha iniziato la preparazione per questo importante appuntamento?

"Da dicembre: con la squadra siamo stati in ritiro in Spagna, quindi in altura sull’Etna, poi di nuovo in altura e infine di nuovo sull’Etna".

Quanta strada ha fatto in questo periodo?

"Da dicembre non saprei, ma da gennaio ho percorso 10mila chilometri".

Cosa l’ha avvicinata al ciclismo?

"Mio padre correva in bici e questa passione l’ha trasmessa a noi figli, mio fratello ha smesso mentre io proseguo".

Cosa le ha permesso di resistere in sella alla bici?

"Vivo bene i sacrifici: non mi pesa andare a letto presto, rinunciare alle feste, allenarsi, stare via da casa".

Oltre al ciclismo porta avanti anche gli studi?

"Mi sono diplomato geometra all’Antinori di Camerino, ora faccio il ciclista a tempo pieno".

Torna a Camerino?

"Di solito una volta al mese, negli ultimi due mesi di meno ma dopo il Giro mi fermerò di più".

Cosa le ha detto la sua ragazza (la ciclista Andrea Casagranda) del suo prossimo appuntamento?

"È molto contenta, ma adesso sta pensando alle sue gare essendo impegnata in Spagna alla Vuelta".

Qual è stato il suo risultato migliore della stagione?

"Quanto fatto al Tour of the Alps, una gara che mi porta bene (ottavo posto finale, secondo e terzo in due tappe, ndr)".

Con quante bici sarà al Giro?

"Con una e con due da scorta".

Qual è il suo traguardo?

"Mettermi in luce e fare ovviamente bene".

Anche perché a fine anno scadrà il contratto con la società. È vero che su di lei club importanti hanno messo gli occhi?

"C’è chi si è fatto vivo, adesso penso al Giro".