Giusto inizio dei playoff Cingoli schianta Camerano

MACAGI CINGOLI

37

CAMERANO

24

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti 5, Jaziri 1, D’Agostino 2, Ciattaglia 2, Ottobri 2, Mangoni 2, Somogyi 6, Bordoni 2, Gomes 6, Latini 1, Strappini, Rossetti 4, Gigli, Codina Vivanco 4. All: Palazzi.

CAMERANO: Sanchez, De Grandis 1, Laera, Gardi 2, Selmani 2, Marinelli, Brilli 2, Errico, Covali 6, Antonelli 1, Cavaliere, Coppari 1, Badialetti 2, Vagnoni 2, Gambini 5, Rossi. All: Campana.

Arbitre: Agnese Sardisco e Marilisa Venturella di Palermo.

di Gianfilippo Centanni

Buona la prima per Macagi Cingoli che inizia i playoff-Gold battendo 37-24 Camerano. Derby sereno, privo di esasperazioni agonistiche, con un Camerano rimaneggiato per preservarsi in vista dell’odierna sfida con Tecnocem San Lazzaro. Così Macagi Cingoli è protagonista d’un avvìo dirompente: 6-0 dopo 7’, poi 10-2 al 15’. Vanificata l’opposizione difensiva di Camerano di cui episodica e pallida è la concretezza reattiva. Lucida e determinata, Macagi Cingoli nel contesto della costante e reciproca sobrietà del ritmo rende corposo il vantaggio: 15-3 al 21’, con evidenti presupposti per il conseguimento della 27esima vittoria consecutiva. E infatti Macagi Cingoli va al riposo sul 22-9. Adesso la difficoltà è di tipo psicologico: va mantenuta la concentrazione malgrado il largo divario del parziale. In sostanza, Macagi Cingoli, schierando le seconde linee, gestisce la ripresa che vede Camerano più produttivo (i 9 gol precedenti diventano al totale 24), però la differenza è sempre netta: 29-14 al 15’, 37-22 al 28’ quando, 27-22, Miguel Gomes centra il suo sesto bersaglio. Oggi alle 20 secondo sfida del girone A, contro Orlando Haenna, uscito ieri sconfitto 31-26 nella sfida contro Tecnocem San Lazzaro.