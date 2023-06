Gli Angels nella polvere In finale ci va Catania

In finale ci va Catania. Gli Angels ci hanno provato, ma si sono dovuti arrendere sul campo polveroso degli Elephants, vittoriosi per 37-12, più abituati a giocare su un terreno che è stato la vera insidia di questa finale della conference sud. L’altra grossa difficoltà è stata la lunga trasferta che non è andata proprio liscia, come racconta il presidente Frank Fabbri: "Purtroppo il treno notturno che avrebbe dovuto portarci in Sicilia alle 10 del mattino ha accumulato quasi 4 ore di ritardo e siamo arrivati a Catania solo alle 14, un paio d’ore prima del match. La stanchezza del viaggio si è fatta sentire: certo, non è l’unica ragione, perché non abbiamo giocato ai nostri livelli, ma ha inciso sicuramente in percentuale sulla prestazione".

Coach Angeloni aveva impostato la difesa per contenere i lanci dei siciliani ma le vere difficoltà sono nate in attacco: "Non ci riusciva niente – dice -, perché su questo campo misto di terra e sabbia era complicato stare in piedi, si scivolava ogni volta che si tentavano delle accelerazioni o cambi di direzione, questo ha finito per innervosire i giocatori, mentre gli Elephants che su questo campo si allenano sono abituati. Siamo andati sotto 14-0, all’intervallo ho cercato di tranquillizzarli e qualcosa di meglio si è visto nella ripresa ma ormai era troppo tardi". I Ranocchi avrebbero voluto sfruttare maggiormente la loro velocità, ma non ci sono riusciti, subendo spesso anche degli intercetti da parte della difesa di casa che hanno minato le sicurezze della la truppa.

Sul 30-12, dopo un pant e un touch-down, le speranze si erano riaccese ma la trasformazione successiva non è riuscita e quando Catania nell’ultimo quarto ha segnato di nuovo è sceso il sipario su una stagione eccellente: "E’ stata un’annata ricca di stimoli: abbiamo disputato 8 battaglie molto belle e faccio i complimenti alla squadra che le ha interpretate bene. Purtroppo quest’ultima non è andata come sognavamo, al Nine bowl di Reggio Emilia il 7 luglio ci andranno gli Elephants con cui mi congratulo. Ringrazio i nostri sponsor, da Ranocchi a Banca Generali ad Hermes Biagiotti: questa trasferta è stata molto costosa ma non ci hanno fatto mancare il loro sostegno".

Elisabetta Ferri