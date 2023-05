Gli Angels ribaltano Roma e strappano il primato

Missione compiuta. I Ranocchi Angels con una prestazione di livello ribaltano il risultato dell’andata (34-15 il finale) e strappano il primo posto nel girone ai romani del Legio XIII, che consentirà di avere il fattore campo a favore nel primo turno dei playoff promozione. "Era importante anche per l’orgoglio, perchè quella sconfitta ci era rimasta indigesta - ammette coach Angeloni - ma ricordo che a Roma ci mancavano diverse pedine e averle ritrovate ci ha reso più competitivi, anche se ora bisogna ritrovare un pizzico di amalgama che ha reso il finale più incerto rispetto all’approccio".

L’impatto con la partita è stato travolgente, con l’inserimento di Matteo Spada, vecchia conoscenza dei tempi di Uta, che ha dato vivacità all’attacco. Suo il primo touch-down su bel lancio di Aguzzi, quindi Politino calcia fra i pali il 7-0. Si sente anche il ritorno di Maltoni, con le sue corse e finte che ubriacano la difesa ospite. All’inizio del 2° quarto Troisi aumenta il vantaggio sfondando la difesa capitolina con la sua tenacia, la trasformazione è precisa: 14-0. Bene la difesa, con un sack di Rossi (altro bell’innesto) che esalta la squadra. E poco dopo una corsa in solitaria di Zito regala il terzo td ai pesaresi, stavolta Politino sbaglia e si va sul 20-0. Non basta ancora, gli Angels sono affamati e vogliono chiudere i conti, Spada è incontenibile e quando mette la marcia non lo prende più nessuno, stavolta il calcio è ok e si vola sul 27-0. Prima dell’intervallo i Legio XIII si rifugiano in un field-goal da tre punti per rompere il ghiaccio. Ma all’uscita dagli spogliatoi Spada non è ancora sazio e aggancia in end-zone il pallone del 34-3. Il divario è ormai ampio e la squadra di casa si rilassa subendo due segnature e un paio di fumble che fanno arrabbiare coach Angeloni: "Disattenzioni che ci stanno quando il vantaggio è così largo, ma non abbiamo mai rischiato".